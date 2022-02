¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Alt-J – The dream

La espera fue larga, pero por fin Alt-J publicó un nuevo álbum de estudio. Como era de esperarse, The dream está lleno de momentos intrigante con sonidos experimentales y lyrics bastante íntimos y profundos. Si bien la banda no ha perdido su esencia, este álbum se siente un poco más generoso y hasta cierto punto, optimista; suena como un grupo que finalmente ha encontrado su lugar feliz en la música.

2. Spoon – Lucifer on the sofa

Después de cinco años, Spoon lanzó un nuevo material discográfico con el que parecen llegar a un punto clave de su carrera musical. Lucifer on the sofa se balancea entre lo que fue la banda en sus nueve discos anteriores y los terrenos que están por explorar; de inicio a fin, el álbum encuentra su lugar en un rock and roll puro, con temas llenos de intensidad e intimidad. Si alguna vez te preguntaste a qué suena Austin, Texas, aquí tienes la respuesta.

3. Big Thief – Dragon new warm mountain I believe in you

Dos discos bastaron para darnos cuenta que la escritura de Big Thief está más allá de lo terrenal, pero si aún tenías dudas, este disco terminará de confirmártelo. Dragon new warm mountain I believe in you es sublime en todos los aspectos, cada canción te envuelve en un mágico viaje guiado por la voz de Adrianne Lenker. Aunque eso sí, el álbum no gira en torno a un sólo concepto y, en parte, ese es su encanto.

4. Eddie Vedder – Earthling

Eddie Vedder regresó, pero en su faceta solista. Earthling es el tercer álbum de estudio, y el primero en 11 años, que el músico publica en solitario; ahora explorando a fondo los temas de la paternidad, con melodías que atraviesan diversos estilos musicales que, más que sonar como el clásico Eddie, se sienten como tributo a aquellos músicos que lo han inspirado a lo largo de su carrera.