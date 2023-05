Espíritus en frecuencia de Aki Onda en Casa de Lago

Aki Onda realizó una residencia artística en Casa de Lago de la que surge Espíritus en Frecuencia.

La obra de Aki Onda llega por primera vez a nuestro país, este artista, compositor y curador ha presentado su trabajo en el MoMA, la documenta 14, el Museo de Louvre, el Palais de Tokyo, el Centre Pompidou. Ahora adapta para los jardines y espacios interiores de Casa del Lago, las instalaciones Bells y Nam June’s Spirit Was Speaking to Me.

Para la semana inaugural Aki Onda dirige tres conciertos donde participan Dario Bernal, Dora Juárez y Chris Cogburn, para los cuales activarán la instalación Bells,

“El proyecto de Aki Onda forma parte del programa de residencias artísticas…, el cual impulsa una exploración abierta sobre las diversas maneras de sonar, moverse y relacionarse con el espacio al aire libre y la arquitectura en sitio. Como parte de este proyecto también se realizará una publicación bilingüe, español-inglés, que contiene una entrevista con el artista, un ensayo sobre su obra realizada durante su estancia en México y un relato de ficción de la destacada escritora mexicana Martha Riva Palacio Obón.”

Asiste a los conciertos el próximo Jueves 1 de junio | 18:00 y 19:00 y Sábado 3 de junio | 13:00 en Casa de Lago, Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N, CDMX.