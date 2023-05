Emma Watson revela que dejó la actuación porque se sentía “enjaulada”

En una reciente entrevista con The Financial Times, Emma Watson reveló que el sentirse “enjaulada” fue una de las razones por las que decidió renunciar a la actuación, al menos por un tiempo. “No estaba muy feliz, si soy honesta. Creo que me sentí un poco enjaulada”, comentó.

“Lo que me resultó realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararme frente a una película y que todos los periodistas pudieran decir ‘¿cómo se alinea esto con tu punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser el rostro y el portavoz de cosas en las que no participé en el proceso”, continuó Emma Watson.

Y agregó: “Me hicieron responsable de una manera que hizo que me sintiera realmente frustrada, porque no tenía voz. Yo no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que sólo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podía responder con algo que no hiciera que me odiara a mí misma. ‘Sí, lo arruiné. fue mi decisión, debí haberlo hecho mejor’”.

La última vez que Emma Watson actuó fue en la película Little women de Greta Gerwig, que se estrenó en 2019. Después, en diciembre de 2021, hizo un breve regreso a la televisión para participar en el especial de Harry Potter.