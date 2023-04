Daniel Radcliffe rechazó una película con Emma Watson porque su guión era malo

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su papel como Harry Potter en la exitosa serie de películas basadas en los libros de J.K. Rowling, rechazó la oportunidad de reunirse con su coprotagonista Emma Watson en un filme de comedia con un presupuesto de $126 millones. Esto debido a que creyó que el guión era “malo”.

Aunque Radcliffe ha experimentado con una amplia variedad de roles desde su participación en las películas de Harry Potter y comedias románticas hasta películas de parodia, hay proyectos que no ha aceptado. Uno de ellos es la película de comedia de 2013 titulada This is the end, dirigida por Seth Rogen y escrita por Evan Goldberg, que contó con la participación de varias celebridades interpretando versiones exageradas de sí mismas, incluyendo a James Franco, Jonah Hill, Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson, Michael Cera y Emma Watson, mientras intentaban sobrevivir a una crisis apocalíptica.

Rogen y Goldberg admitieron que el primer borrador del guión no estaba a la altura y lo reescribieron, pero Radcliffe se mantuvo firme en su decisión de rechazar la película. Rogen incluso reconoció que este incidente les enseñó una lección importante sobre la importancia de causar una buena impresión con el guión inicial.

A pesar de su decisión de rechazar This is the end, Radcliffe ha seguido explorando roles poco convencionales en su carrera cinematográfica, combinando comedias románticas como What if con apariciones en proyectos como Swiss army man, en la que interpretó a un cadáver flatulento. Recientemente protagonizó Weird: The Al Yankovic Story, una parodia dirigida por Eric Appel que satiriza los clichés y convenciones de las películas biográficas.

El rechazo de Radcliffe a reunirse con Emma Watson en This is the end muestra su disposición a alejarse de su imagen establecida como estrella infantil de Harry Potter y a explorar diferentes géneros y visiones cinematográficas. Aunque el guión de la película fue aclamado por la crítica, Radcliffe se mantuvo fiel a su propio criterio y tomó la decisión de no participar en el proyecto.