Los conciertos en streaming no paran y ahora el gran Elton John es quien nos estará presentando material de archivo de algunos de sus shows más monumentales alrededor del mundo.

La serie que llevará por nombre Elton John: Classic Concert Series será transmitida semanalmente a través del canal de YouTube del músico. Y con ella, además se estarán recaudando fondos para su fundación contra el sida, Elton John AIDS Foundation, en apoyo a los esfuerzos de asistencia por el COVID-19.

Acerca de esta iniciativa, el cantante comentó:

El Fondo de Emergencia COVID-19 de mi fundación ayuda a los socios de la primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos en la prevención y atención del VIH en las comunidades más marginadas. No podemos poner en riesgo las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo o de lo contrario los resultados podrían ser desastrosos para los 37,5 millones de personas que viven con VIH. Por lo tanto, estoy realmente feliz de conectar esta serie de conciertos en YouTube con el beneficio de la respuesta urgente ante COVID de nuestra Fundación.

Las transmisiones darán inicio el día de mañana (3 de julio) a las 11 a.m. (tiempo de México) con el show Live At The Playhouse Theatre, Edinburgh. Posteriormente, y durante las próximas seis semanas, los estrenos serán cada sábado de igual forma a las 11 de mañana en YouTube.

El concierto que podremos visualizar mañana fue una presentación que tuvo Elton John como parte del Festival de Música Popular de Edimburgo. En el que por primera vez interpretó su clásico Don’t Go Breaking My Heart, así como también sonaron temas como Rocketman, Skyline Pigeon, Daniel, Bennie and the Jets, entre otras.

Checa a continuación el avance: