El Último Vecino: “no emulo al pie de la letra los años 80”

Han pasado diez años desde su álbum debut, sin embargo Gerard Alegre Dória suena más fresco que nunca. La banda barcelonesa que lidera, visionaria y pionera de un estilo que fusiona new wave con post punk, ha creado un sonido que se siente tremendamente actual. Ahora está de vuelta con “Demasiado”, sencillo que toma lo mejor del pasado y del presente para darnos quizá su canción más potente. Cruzamos el charco a través de la pantalla para platicar sobre su nuevo sencillo y su próxima visita a la Ciudad de México, el 4 de mayo en el Foro Indie Rocks! (boletos, dando clic aquí)

“Demasiado”. Un tema que se percibe más enfocado al rock.

La verdad es que sí, hay elementos más rockeros y más urbanos, pero no en el sentido de lo que se considera música urbana hoy en día, más bien como ese rock de los años 90, que lo llamábamos rock urbano en España. Es una canción cien por cien El Último Vecino, no es que hayamos cambiado de estilo, pero sí tenía ganas de sonar más gamberro.

También se nota un tratamiento distinto en la voz, algo que me recuerda al auto-tune de las canciones del reguetón o de la música urbana actual

Yo creo que te lo estás imaginando, pero la música también es imaginación. Nuestro estilo bebe mucho de la música de los 80, es algo innegable, pero es un hecho que yo no habito en un mundo de hace cuatro décadas. Tratar de emular al pie de la letra lo que se hacía en aquella época no es mi objetivo, yo hago música de este tiempo, y por lo mismo trato de aprovechar las cosas que considero buenas de este momento. El arte no se trata de repetir lo que ya se hizo antes.

En cada nuevo disco tratas de cambiar desde la forma en la que están hechas las canciones, las letras y la forma en que se visten.

Sí, soy muy inquieto a nivel estético. La gente cambia, es un hecho; en mi caso me considero un poco adolescente, no quiero decir que soy fashion victim, alguien que sigue la moda, pero si me apetece raparme o dejarme el mullet, lo hago, o si quiero ir como informático de los 90. Admiro mucho a la gente que termina su carrera igual que como la comenzaron, sin sobresaltos a nivel estético. Pero por otro lado, me interesan personajes como Lady Gaga, Rosalía o Miley Cirus: se van transformando disco a disco según la propuesta que van desarrollando. Miley por ejemplo, saca un disco rockero y se transforma en una rockera, hace algo country y vuelve a ser Hannah Montana. Me parece muy interesante esa creación de personajes, creo que lo hace más divertido este asunto de la música.

Recuerdo que en aquel concierto que diste en Departamento hace más de cinco años traías un look de saco grande y pantalón como de los años 50. No es que fuera un look nuevo, pero sí se adelantaste un poco.

Me acuerdo de ese look en onda post-punk alemán. Obviamente nosotros no inventamos nada, pero en ese momento sí que era algo minoritario, y eso lo hace ver como algo novedoso. Ahora regresó muy fuerte toda esa onda del post-punk, con los pantalones a los tobillos y abrigos largos, con cara de te voy a meter una hostia, pero curiosamente también ya va de salida, porque todo ocurre muy rápido.

¿Qué se siente cumplir diez años de carrera?

No lo sé, me da vértigo y tristeza pensar en eso, los cumpleaños nunca han sido mi fuerte. Mi madre dice que es mejor cumplir años que no cumplir.

Hubo un momento durante eso diez años que dijiste que ya no querías seguir haciendo música, ¿lo recuerdas?

Ahora me río un poco, fue un momento de crisis. Yo colecciono crisis, y mira que tengo un catálogo bastante amplio. En ese momento sentía que el tiempo se estaba pasando y que no conseguía lo que quería. Creo que la conclusión que saqué de ese momento es que lo mejor es estar bien, aun en los momentos difíciles tienes que apostar por esa opción, si todo va a mal, es mejor estar bien, aunque suene paradójico es una realidad de la vida.

De alguna forma El Último Vecino fue pionero de un estilo que se ha vuelto muy popular en los últimos años.

La palabra pionero es muy fuerte, las cosas se van creando a partir de diferentes colaboraciones, la bombilla la inventó una persona, pero esa persona a su vez tomó cosas de otras, así es como funciona el proceso creativo. En mi caso, yo opté por esa música porque fue la que me tocó escuchar de pequeño, y en el momento que sentí la necesidad de expresarme me salió de esa manera.

En España existen grupos que retomaron su propuesta, como el caso de Depresión Sonora. Cuando vienen a México la gente los recibe muy bien porque de alguna forma los relacionan con ustedes.

¡Claro! ellos son los más conocidos, aunque para establecer una relación de gustos y corrientes entre grupos se debería hacer una tesis más profunda y en este momento no tengo tiempo para esas cosas.

Pero existe una red de grupos que comparten cierta estética y propuesta musical.

Siento que eso pasa más a nivel underground, ya en un ámbito más comercial las cosas son distintas. En nuestro caso siento que nos excluyen un poco, podría decir que me da igual, pero también me da un poco de tristeza y rabia porque lo que queremos es tocar. Pero creo que toda esa dinámica de escenas en cuanto a géneros sigue existiendo, ya sabes los heavies que van con los heavies, los punks con los punks y así.

*El Último Vecino se presentará a principios de mayo en León, Querétaro, Guadalajara y CDMX, mantente atento a sus redes sociales para conocer detalles.