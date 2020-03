Desde el pasado 13 de marzo, logramos escuchar de manera íntegra el álbum en el que Pedropiedra decidió comprometerse con los sonidos urbanos que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Fue un largo camino que ha significado pensar este disco, una serie de canciones quedaron desechadas por el cantante y el productor Cristián Heyne. De ese listado sólo “Quinta Costa” pasó a la selección final, convirtiéndose en uno de los nueve tracks que le dan vida a este tan esperado disco de Pedropiedra.

Por fin llega ALÓ!, ¿cómo ha sido el proceso desde comenzaste a trabajar en este disco, hasta ahora que ya lo tienes en tus manos?

Se divide en dos, los primeros seis meses que fueron de hacerle disco: crearlo, inventar las letras, producirlo, cantarlo. Y la segunda mitad, desde los últimos seis meses, ha estado dirigida a lo que terminó posponiendo el disco. No ha pasado un año desde que el disco estaba listo. La verdad es que aunque el mundo haya cambiado mucho, el disco no.

¿Estás contento con el resultado de todo este tiempo?

Antes de hacer el disco estaba preocupado de que quedara bien y ahora ya no lo estoy, porque quedé super contento de que el disco quedó como queríamos que quedara.

¿Ya con el disco completo disponle para comprarse y escucharse, hay un sentimiento de liberación en Pedropiedra?

Me pilla en un buen momento, me siento sin inhibiciones, como para poder hablar, hacer los ritmos y usar las palabras que quiera. Siento una libertad que no había experimentado antes con los otros discos. Eso me tiene muy contento y me tiene muy bien.

Esa fortaleza lírica inclinada hacia lo social, pero también diversidad musical, se escucha en ALÓ!.

Los temas de los que yo termino hablando, son de los que me urge hablar de alguna manera. Cuando hicimos esa canción “ALÓ!”, todo el tiempo que trabajamos en ella estaba pendiente de las noticias, de los escándalos. Te das cuenta que todo es corrupción tras corrupción y eso comienza a indignarte y te dan ganas de gritarlo. Al final es eso lo que me motiva a agarrar un lápiz y escribir. Es como un grito bien gutural.

¿Entonces la composición de las canciones para ALÓ! fue así de natural?

Cuando uno está motivado puede escribirte algo. Si los sentimientos son reales la letra fluye muy rápido y también llega más. Pero cuando esta hecho todo muy pensado, “voy a hacer una canción que le guste a medio mundo y para que pegue”, es como más complicado.

¿Todas estás canciones fueron hechas para este disco o quizá tenias alguna guardada que decidiste usar ahora?

“Quinta Costa” es una canción que hice al rededor de 2017, 2018. La alcance a tocar un par de veces en vivo y formaba parte del paquete inicial e diez canciones que tenía pensado para este disco. Hice al rededor de 43 canciones y al final elegimos las mejores y decidimos por nueve.

¿Hay alguna canción de este álbum con la que como Pedropiedra tengas una mayor conexión?

Sí, dos canciones, “Amar En Silencio” y “En llamas”. Son como los dos polos sobre los que el disco gira. “Amar En Silencio” es una historia super tierna, super cálida de un amor pre adolescente que está mirando hacia el pasado. Hacia el tesoro de los recuerdos que es donde está la infancia. Ahora que tengo hijos, les digo que aprovechen ahora a ser felices, porque después ya no sé que va a pasar. “En Llamas”, es el tema que cierra el disco y eso todo lo contrario, mirando hacia adelante más de manera pesimista.

El lanzamiento de ALÓ! lo estas haciendo desde México, ¿es una manera de premiar a tus fanáticos mexicanos?

El público mexicano es muy enfático en demostrar su aprecio, no se guarda nada. Eso me encanta, porque nosotros los chilenos del sur somos más guardados, más callados, más fríos y acá la calidez es mucha. Y no sólo hablo de mis shows, cuando he ido de público también, se lo gritan todo y terminan las canciones y gritan“¡a güevo!”. Uno le toma mucho cariño a venir a tocar acá porque se siente muy querido y hay una interacción con el público que hace que el show suba su calidad.

¿Cómo vas con Pillanes?

A pesar de los miembros de Pillanes tenemos mucha experiencia, es una banda nueva que apenas tiene un año y algo más. Tenemos un disco ya y debutar acá en Vive Latino fue algo que nos encantó.