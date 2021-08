Eiza González continúa triunfando en Hollywood y ahora la actriz mexicana se verá involucrada en una nueva película biográfica sobre la legendaria María Félix.

De acuerdo con Deadline, González ha hecho alianza con el director ganador de un Emmy Matthew Heineman y Linden Entertainment para llevar a la pantalla grande la vida y obra de Félix, también conocida como “La Doña” y quien dejó huella por ser una de las principales figuras en la historia del cine de oro mexicano.

Eiza González se encargará de interpretar a María Félix. Además, la joven actriz también está enlistada como productora del largometraje en conjunto con Dana Harris y Nicole King de Linden Entertainment; mientras que de parte de los representantes de “La Doña”, Walter Rivera es quien aparece como productor ejecutivo.

Hablando de este proyecto, González comentó: “La tenacidad de María y su forma feroz de vivir a través de algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo”.

“María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida debe verse en todo el mundo, para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad describe a las mujeres exitosas e impulsadas”, agregó Eiza González.

Por ahora, el equipo se encuentra en busca de un escritor latinoamericano que lleve a cabo la adaptación y de los demás miembros del elenco.

Esperamos pronto tener más noticias.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.