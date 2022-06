‘You are always fighting me/ You are always stressing me out’” es una frase que la cantante de Dry Cleaning, Florence Show deseaba decirle a su propio cerebro y cuando se dio cuenta, ya tenía el estribillo de una nueva canción que a la postre ahora aparece como sencillo y que se llama “Don’t Press Me”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ella se deja ir casi haciendo spoken Word, pero tiene el acompañamiento del resto de la banda, que también pueden guitarrear o fundir un silbido con el resto de la instrumentación. Dry Cleaning tienen mucho estilo, es por ello que han ido en plena escalada desde que aparecieron en 2018 en la agitada escena londinense.

Ahora anuncian que se viene su segundo álbum para el próximo 21 de octubre y que llevará por título Stumpwork, una vez más a través del sello 4AD.

El video de “Don’t Press Me” es un trabajo de animación realizado por Peter Millard y conserva esa parte desmadrosa que le gusta a una banda al que suelen incluir en el mismo camión de eso que llaman post-punk, pero que suena a un sonido más rock, quizá deudor de Pixies.

No es un dato menor que Stumpwork haya sido producido por el gran John Parish, el cómplice total de P J Harvey, y quien obtuvo un sonido muy potente en las 11 canciones que lo integran y que son las siguientes:

“Anna Calls From the Arctic”

“Kwenchy Kups”

“Gary Ashby”

“Driver’s Story”

“Hot Penny Day”

“Stumpwork”

“No Decent Shoes for Rain”

“Don’t Press Me”

“Conservative Hell”

“Liberty Log”

“Icebergs”

También te puede interesar: Angel Olsen entre la trascendencia y la liberación en 10 canciones