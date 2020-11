Dream Wife anunció que el próximo viernes 20 de noviembre lanzarán su primer álbum en vivo titulado IRL (Live In London 2020) a través de Lucky Number.

El disco que fue grabado en Peckham Audio a inicios de año contará con versiones en vivo de canciones como “Hey Heartbreaker”, “Hasta La Vista”, “Somebody” y “Let’s Make Out”. Además de que incluirá un track nunca antes escuchado, “Cheap Thrills”, la cual fue lanzada hoy junto con el anuncio.

Detallando sobre este nuevo álbum, Dream Wife explicó que tenían planeado realizar un gran tour en apoyo a su segundo álbum de estudio, So When You Gonna. Sin embargo, estos planes se vieron arruinados debido a la pandemia de Coronavirus.

“Cuando realizamos este pequeño e íntimo ‘especie de’ concierto secreto para fans y amigos en Peckham Audio en enero, pensamos que era el primero, pero resultó que iba a ser el único durante mucho tiempo”, comentaron.

Y agregaron: “Realmente creemos en el poder trascendental de la música en vivo; que tienes el poder de ir a algún lado juntos. Estamos ansiosas de poder estar en unión contigo en la vida real, en un show de rock; para compartir sudor, alegría, rabia, pena, energía y amor. Pero por ahora te ofrecemos una instantánea de nuestro único concierto de rock de 2020.”

“Te ofrecemos un poco de esa energía, crudeza y conexión capturada digitalmente. No es exactamente lo mismo. Pero no te preocupes, estaremos juntos, haremos ruido y pronto estaremos presentes sin disculpas”, concluyeron.

Ya puedes pre-ordenar IRL (Live In London 2020) de Dream Wife dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook Dream Wife.