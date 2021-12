El día de hoy por fin se estrenó Grand Theft Auto Online: The contract y, lo mejor de todo, es que junto con ella también llegó nueva música de Dr. Dre.

Que el rapero estrene canciones definitivamente es algo insólito, ya que como bien saben los fans, su perfeccionismo lo lleva a ser bastante cuidadoso sobre lo que publica. Sin embargo, su participación en el videojuego le pareció una buena oportunidad para liberar nuevos tracks con colaboraciones de algunos grandes del género.

Por ahora las pistas sólo se encuentran dentro de Grand Theft Auto Online: The contract, pero, por su duración, ya se han creado un par de teorías conspirativas que dicen que se trata de todo un EP, el cual quizá podría ser lanzado en un futuro no muy lejano. Cabe mencionar que el rapero no ha confirmado nada.

Entre los nuevos temas de Dr. Dre destacan “Black privilege”, “Fallin’ up” con The Game y Cocoa Sarai y “Gospel” con el icónico Eminem. Otros artistas que tienen presencia en esta colección de canciones son Anderson .Paak, Rick Ross, Busta Rhymes, Ty Dolla Sign, el difunto Nipsey Hussle y Snoop Dogg.

Así que ya sabes, corre a jugar Grand Theft Auto Online: The contract para tener un vistazo a estas joyas nuevas de Dr. Dre y pongamos chonguitos por que pronto también sean lanzadas en plataformas de streaming.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.