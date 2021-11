Netflix ha publicado el tráiler oficial del Don’t look up, su nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Dirigido por Adam McKay, este largometraje nos narrará la alocada historia de dos astrónomos que han detectado que un meteoritos está por destruir el planeta Tierra y tienen sólo seis meses para evitarlo. El problema radica en que nadie parece creerles.

Si bien ya se había compartido un primer vistazo, con el nuevo tráiler podemos percibir que tanto DiCaprio como Lawrence intentarán de todo para llamar la atención y salvar el mundo, desde aparecer en un noticiero y usar redes sociales, hasta pedirle ayuda a la estrella pop del momento.

Don’t look up es una de las producciones más esperadas del año, en cuanto al catálogo de Netflix. Y no es para menos, ya que la película cuenta con un elenco que reúne tanto a importantes personalidades de Hollywood como a talentos que apenas están despegando su carrera.

Además de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, el filme también cuenta con la participación de Ariana Grande, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Scott Mescudi, Himesh Patel, Cate Blanchett y Meryl Streep.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial y aparta el próximo 24 de diciembre, que ese día tienes una cita con Netflix para ver Don’t look up.

Foto de portada vía YouTube.