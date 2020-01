A pesar de que no teníamos las expectativas tan altas con Dolittle. El filme protagonizado por Robert Downey Jr. ha superado de manera brutal a Star Wars.

Después de haber sido presentado el primer tráiler de Dolittle, los fans y las personas alrededor del mundo externaron sus quejas y hasta disgusto con la línea que seguiría esta nueva producción que no tenía nada que ver con las primeras cintas, protagonizadas por Eddie Murphy.

En esta ocasión, Corea del sur fue de los los primeros países en poder ver esta película. Dolittle se estrenó el pasado 8 de enero en conjunto con The Rise of Skywalker. Ahora, un nuevo reporte de Variety, indica que la cinta de Robert Downey Jr. logró aplastar a la película de Star Wars en taquilla sólo a una semana de su estreno.

Según el reporte, Dolittle, logró reunir la cantidad de US$ 6.84 millones con más de 700 mil entradas liberadas desde el lanzamiento superando no solo a Star Wars, sino también a Ashfall, película surcoreana que por varias semanas estuvo en el puesto número uno.

Mientras que The Rise of Skywalker Ha logrado vender 380 mil boletos, obteniendo US$ 3.09 millones de ingresos. Muy probablemente influyeron las malas criticas que surgieron después de su lanzamiento en diciembre de 2019 por lo que seguramente los fans coreanos se desanimaron.