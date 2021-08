MTV ya está más que listo para realizar los VMAs de este año y han confirmado que Doja Cat será la host de la noche.

Luego del tremendo éxito que ha sido su disco Planet her, la cantante estadounidense está de regreso y dispuesta a arrasar con los VMAs 2021 de todas las formas posibles. Y es que además de ser la presentadora del evento, Doja Cat también compite en las categorías de Video of the Year, Artist of the Year, Best Collaboration (“Kiss Me More”), Best Art Direction (“Best Friend”) y Best Visual Effects (“You Right”).

De igual forma, la intérprete de “Say so” ha sido confirmada como una de las artistas que realizará una presentación musical durante esta edición. En la lista también figuran Lorde, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Shawn Mendes, Chloe Bailey (de Chloe x Halle), entre otros.

Los VMAs se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre desde el Barclay’s Center en Brooklyn, Nueva York, marcando su gran regreso triunfal de forma totalmente presencial, ya que como recordarás, el año pasado tuvieron que realizarse sin público y con un formato híbrido.

La transmisión la podrás seguir a través de los diversos canales de MTV en plataformas de streaming, o bien, desde su canal de televisión. Así que aparta la fecha y ve preparándote para la tremenda fiesta que se va a armar con Doja Cat al mando.

Foto de portada tomada del Instagram de Doja Cat.