El dueto integrado por Martin Weaver (guitarra, bajo, programación de baterías) y Scott Heller (sintetizadores) nos entrega un par de placas resultado de jam sessions, las dos grabadas durante 2020 ; invitaciones a llevar a cabo un viaje mental de orden sicodélico-ácido-espacial.

TXT:: David Cortés

En Mind Surgery, “It’s About to Begin” pone el tono, una breve introducción a otro confín que bien puede ser el espacio o un continente lejano. “On the Edge” con sus inflexiones orientales al comienzo, nos invita a una travesía por lugares amplios, inmensos y esa conjunción de guitarra-teclados crea un estado de semi-trance. “Koi Frontier”, por su parte, es gélida y si bien los viajes propuestos en este disco son mentales e invitan a salirse de la tierra, al mismo tiempo hay elementos que te retienen en ella. “Tegan” es una exploración con guitarras sicodélicas y sintetizadores planeadores tejiendo atmósferas cósmicas. “Titular Parody” cierra el álbum con sus más de 23 minutos; es el corte más abstracto y viajado que a la mitad toma una gran intensidad, se dinamiza y adquiere un tono épico.

Por su parte, Astral Sessions Vol. 2. The spacious void of mind es más sicodélico-ácido-espacial en su inicio (“Vortex Jam”), un intenso diálogo entre la guitarra y los sintetizadores, viaje del cual se aterriza para adentrarse en uno nuevo (“Bursting Bonzo”), igualmente planetario, con esos glissandos amplios de Heller, los dominantes sintetizadores y esa guitarra que entra y sale cual si fuera ariete. Aunque la intensidad / densidad no amaina, “The Way Clear” a veces es un track un tanto reposado, aunque a veces es difícil sentirse así, dados los continuos vaivenes que presenta, especialmente de la parte media en adelante, cuando la guitarra de Weaver toma un poco el control.

Lo mismo puede decirse de “Darwin’s Variant”, intenso corte en donde la producción es un tanto áspera y los instrumentos son susceptibles de la distorsión. Si lo suyo son los viajes interestelares, este es su soundtrack ideal.