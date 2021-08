¿Apoco cobras?

Un nuevo reporte está corriendo por Hollywood, pues resulta que Disney y Marvel solamente le ofrecen una pequeña fracción de dinero a los creadores de los personajes con los que se hacen las películas multimillonarias del UCM.

Aunque en su momento esto sólo era un rumor, una gran cantidad de escritores y dibujantes han confirmado la burla que Marvel les ofrece por haber creado a algún personaje taquillero. Porque, aunque fueron los desarrolladores, los personajes le siguen perteneciendo a la empresa y de esta forma, los pueden usar como quieran y cuando quieran.

En una noticia compartida por The guardian, si eres el creador de algún personaje de Marvel, y dicho personaje hizo su aparicion en la pantalla grande y se volvió un rotundo éxito, la compensación que la empresa te ofrecerá será: una entrada para la premier y un cheque por 5 mil dólares.

Las fuentes que compartieron sus testimonios con The guardian prefirieron mantener su identidad en secreto, pues no quieren problemas con la súper empresa. Pero revelaron que en caso de no aceptar el dinero, se les ofrece la oportunidad de un contrato por un personaje especial, aunque a veces estos personajes sean terribles; pero sólo de esa forma se podría cobrar regalías.

Un creador anónimo de Marvel dijo: “Me ofrecieron un contrato de personaje especial que fue realmente terrible, pero fue eso o nada. Y luego, en lugar de honrarlo, envían una nota de agradecimiento y dicen: ‘¡Aquí hay algo de dinero que no le debemos!’ Y son cinco de los grandes. Y dices, ‘La película ganó mil millones de dólares'”.

Y, lo sorprendente, es que Marvel ni siquiera tiene la obligación legal de ofrecer estas compensaciones, por lo que se consideraría como “cortesía profesional”. Sin embargo, es posible pelear por mayores retribuciones, justo como lo realizó Jim Starlin, el creador de Thanos y quien fue el mayor villano en la saga del infinito que logró cantidades estratosféricas de dinero.

Crédito foto de portada: Disney