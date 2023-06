Demi Lovato confiesa que “se cansó” de educar a la gente sobre los pronombres de género neutro

En una reciente entrevista para GQ Hype España, Demi Lovato habló sobre su decisión por retomar los pronombres femeninos, asegurando que el tener que explicarle constantemente a la gente por qué se identificaba con los de género neutro comenzó a convertirse en una carga en su vida.

“Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Fue absolutamente agotador. Y esa es una de las razones que me han llevado a sentirme cómoda también con el pronombre femenino”, comentó Demi Lovato.

“Me enfrento a esto todos los días. Por ejemplo, en baños públicos… Me sentiría más cómoda en un baño sin género. También sucede al completar formularios, como documentos gubernamentales en los que se debe especificar el género. Sólo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí. Me veo condicionada a elegir el de mujer porque [no hay otras opciones]. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones”, agregó.

En la misma entrevista, Demi Lovato aseguró que a pesar de que ha decidido retomar los pronombres femeninos, continuará luchando por defender y darle visibilidad a las personas no binarias: “Simplemente me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir corriendo la voz”.