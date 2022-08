Una vez más Demi Lovato ha hablado sobre la “culpa del sobreviviente” que desarrolló con la muerte de Mac Miller, quien en 2018 falleció por una sobredosis.

Para tener un poco más de contexto… la muerte de Miller ocurrió tan sólo un par de semanas después de que Demisufriera una fatal sobredosis que le desató tres derrames cerebrales y un ataque al corazón. Si bien la cantante la libró y se siente agradecida, tras la noticia del deceso del rapero, comenzó a sentir culpa por haber sido ella quien sobrevivió.

En ocasiones anteriores Demi Lovato ya ha hablado de esto, sin embargo, el tema regresó a la mesa de debate por el estreno de “DEAD FRIENDS”, canción de su nuevo álbum de estudio donde reflexiona sobre cómo superó la sobredosis, mientras que hubo otros que no lo lograron. “I danced with the devil, I made it through hell and I don’t know why/ How am I different? I did and they didn’t and it doesn’t feel right”, canta en el coro.

Hablando de esto, en una entrevista con Zane Lowe, Demi Lovato comentó: “He hecho amigos de todas las edades. He perdido amigos que tenían más o menos mi edad, y esos duelen profundamente porque hemos estado juntos en las trincheras. Tuve mucha culpa de sobreviviente después de mi sobredosis porque eso fue justo después de que Mac Miller muriera, y eso puso todo en perspectiva para mí”.

Lovato agregó que rápidamente se dio cuenta de que ella pudo haber sido la que murió: “Me afectó mucho. Personas que dieron forma a tu infancia, o personas que han influido en tu trabajo, o incluso personas de las que no conocía su música, pero sabía quiénes eran, pone las cosas en perspectiva”.

Te dejamos por acá la canción y recuerda que el nuevo álbum de Demi, HOLY FVCK, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.