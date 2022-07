Los fanáticos de la música saben que una de las mejores sorpresas que puede haber en un concierto, es la presencia de invitados especiales. Es magia pura lo que ocurre al ver a dos grandes estrellas sobre el escenario, que fue justo lo que muchos presenciaron el día que Debbie Harry de Blondie apareció en un show de The Ramones.

Este icónico momento se remonta a 1988, cuando la legendaria agrupación se presentó en el Trash Glitter Ball and Extravaganza en el Ritz, en Nueva York. La noche en sí parecía fluir con normalidad, con los Ramones dando un concierto lleno de euforia, hasta que casi al final del set, Joey Ramone invitó a Debbie a subir al escenario para cantar juntos un par de canciones.

“Es Debbie Harry”, dijo Joey antes de comenzar con la penúltima melodía del show. Entre estruendosos gritos y aplausos de parte del público, la cantante apareció para acompañar a la banda en “Go ‘lil camaro go” y en “I wanna be sedated”, tema que The Ramones lanzó en 1978 dentro de su álbum Road to ruin. Como era de esperarse, los fans enloquecieron ante tremenda interpretación y siendo sinceros, los envidiamos un poco.

Cabe destacar que el ver a Debbie Harry en el concierto de The Ramones tuvo un significado todavía más fuerte, ya que Blondie llevaba alrededor de seis años en pausa. Pero no te contamos más, échale un vistazo a continuación:

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

