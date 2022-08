Desde 2007 Dean Fertita es parte de Queens of the Stone Age donde se ocupa de la guitarra y el teclado, y lo seguirá siendo, pero por ahora ha decido transformarse en Tropical Gothclub, el seudónimo elegido para su proyecto solista.

De la misma forma se llamará su álbum debut del que ya ha adelantado “Wheels Within Wheels”, para calentar el ambiente, ya que también saldrá como un vinilo de 7 pulgadas, que tendrá a la canción “Street Level” como cara B y que aún permanece inédita.

Tropical Gothclub estará en circulación el próximo 4 de noviembre y según Dean Fertita esparcirá a los escuchas de una “nostalgia futurística”, un concepto parecido al que buscaba Dua Lipa en su último disco, según el músico, que no es que se pase al pop, porque describe lo suyo como “rock volcánico”.

Es importante mencionar que Dean Fertita no sólo acompaña a Josh Homme en su banda, sino que se trata de alguien que tiene en su currículum a Beck y The Raconteurs para las giras y se ha metido a grabar con Jack White, Iggy Pop y The Kills. ¡Vaya blasones!

Tropical Gothclub estará conformado por:

1. “Needles”

2. “Wheels Within Wheels”

3. “Captivated”

4. “Where There Is Water”

5. “Infernal Inside”

6. “No Wonder”

7. “Death Rattle”

8. “Double Blind”

9. “Future to Follow”

10. “Thunder Towards You”

11. “Uniform Looks”

