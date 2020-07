Entre ayer y hoy, Drims se ha visto envuelto en una controversia en Twitter debido a que su baterista David Salinas fuera acusado de abuso sexual.

Inicialmente, una chica bajo el nombre de Val realizó una acusación contra Salinas, declarando que el pasado 23 de febrero el integrante de Drims abusó sexualmente de ella en una fiesta. “En verdad estoy muy asustada #MeToo”, escribió en un tuit la chica junto con una imagen en la que relata lo sucedido.

En dicho comunicado, Val comenta que David la llevó a una habitación en donde la encerró y abusó de ella:

Yo le decía desde ese momento que no, que no quería encerrarme. (…) Definitivamente no le interesó y procedió a abusar sexualmente de mi en esa habitación, yo nunca consentí el acto.