St. Vincent volvió a deleitarnos con su increíble y poderosa guitarra en compañía de Dave Grohl. Nuevamente se unieron para esta vez tocar una increíble interpretación de “Piggy,” tema de 1994 de la banda Nine Inch Nails.

Recordemos que en enero se habló que Nine Inch Nails podría ser parte del legendario Rock & Roll Hall of Fame, ¿y qué creen? ¡Si sucedió!. La ceremonia se realizará este fin de semana, ante este inigualable hecho St. Vincent quiso celebrarlo haciendo un cover de “Piggy” en exclusiva para Amazon Music.

“Para celebrar la inducción de Nine Inch Nails al Rock & Roll Hall of Fame esta semana, grabé mi propia versión #AmazonOriginal de ‘Piggy’ con Dave Grohl (!!!) en la batería. Esta sigue siendo una de mis canciones favoritas de Nail hasta el día de hoy, es un reggae industrial oscuro, musculoso, pero nunca tan distorsionado como lo imaginas, hicieron que algo complicado pareciera fácil y tomaron decisiones sonoras grandes y audaces” comentó St. Vincent.

No es la primera vez que vemos a Annie y a Dave colaborar juntos en una canción, en el 2014 ambos tocaron “Lithium” con lo que quedó de Nirvana para una ceremonia realizada en el Rock & Roll Hall of Fame.

Trent Reznor de Nine Inch Nails dio adelanto sobre la banda sonora de ‘Mank’ de David Fincher

Cuando se confirmó el lugar de la banda a principios de año, Trent admitió que estaba bastante asustado:

“Cuando miro hacia atrás y veo cómo se recibe a Nine Inch Nails, siempre parece que caemos entre las grietas o que no estamos en esta categoría o “esa cosa”. No sé si es un mecanismo de defensa, pero asumí que nos quedaríamos en esa categoría, así que estoy gratamente sorprendido de vernos reconocidos. Se siente bastante bien.” comentó Trent.