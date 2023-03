Jon Bernthal regresará como The Punisher para la nueva serie de ‘Daredevil’

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Marvel y Disney Plus han dado luz verde a Daredevil: Born again, un nuevo programa basado en la publicación de Frank Miller de 1986. Matt Corman y Chris Ord son las mentes maestras detrás de este proyecto, ambos se desempeñan como guionistas y productores ejecutivos.

Contrario a lo que dice el comic de Miller, la serie de Marvel contará con la aparición de The Punisher. Es por eso que se ha requerido una vez más de la presencia de Jon Bernthal, quien interpretó al popular personaje en la segunda temporada de Daredevil de Netflix y en el spin-off que se realizó después.

Born again y el regreso de Bernthal como The Punisher se lograron gracias a que el año pasado, Marvelrecuperó los derechos de ambos programas. Si bien aún no hay muchos detalles, es un hecho que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio también están a bordo como Daredevil y Kingpin, respectivamente.

La serie estará compuesta por 18 episodios, lo que la convierte en la más larga que ha tenido el MCU hasta ahora, y su estreno está programado a realizarse entre septiembre y noviembre de 2024.