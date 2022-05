Todo parece indicar que Daredevil podría llegar muy pronto a Disney Plus con una nueva serie.

De acuerdo con Variety, Matt Corman y Chris Ord, conocidos por ser co-creadores del show de espías estadounidense Covert affairs, han firmado para escribir y ser productores ejecutivos del proyecto. Sin embargo, haste el momento, ni Disney Plus ni Marvel han confirmado la noticia.

El anuncio no suena tan descabellado si tomamos en cuenta que recientemente dos de los personajes principales de Daredevil (Netflix) se unieron al Universo Cinematográfico de Marvel: Matt Murdock (Charlie Cox) tuvo un cameo en Spider-Man: No way home como el “muy buen abogado” de Peter Parker; y Kingpin (Vincent D’Onofrio) apareció como un sombrío villano en Hawkeye.

Pese a esto, también existe la posibilidad de que la nueva serie se trate de un reboot o una versión completamente diferente, ya que tampoco se han revelado miembros del elenco. Así que sólo nos queda esperar y tener fe de que el Daredevil que nos cautivó en Netflix regrese a la pantalla chica.

Foto de portada: Netflix.