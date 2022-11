Daniel Radcliffe ha vuelto a hablar sobre los constantes comentarios transfóbicos que J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ha hecho en los últimos años.

En 2020 el actor y protagonista de las películas de HP escribió una carta abierta para la organización The Trevor Project donde afirmaba que “las mujeres trans son mujeres”, en respuesta a las declaraciones transfóbicas de Rowling. En ese momento, Radcliffe quiso dejar muy en claro que esto en realidad no se trataba de una pelea entre él y la escritora, sino de un llamado para reducir el daño contra la sección más vulnerable de la comunidad LGBTQ+ y de una disculpa con los fans que pertenecen a ésta y que sentían que la situación había empañado su conexión con la historia de la saga.

Retomando el tema, en una reciente entrevista con Indiewire, Daniel Radcliffe comentó lo siguiente: “La razón por la cual sentí que necesitaba decir algo cuando lo hice fue porque, particularmente desde que terminé Potter, he conocido a tantos niños y jóvenes queer y trans, gente que se identificaba mucho con Potter en eso. Y al verlos heridos ese día, quería que supieran que no todos en la saga pensaban así. Y eso fue realmente importante”.

“Fue realmente importante, ya que he trabajado con Trevor Project durante más de 10 años, por lo que no creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada”., agregó. “No es mío adivinar lo que está pasando en la cabeza de otra persona”, dijo Daniel Radcliffe en cuanto a la situación de J.K. Rowling.

Foto de portada: Harry Potter.