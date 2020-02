Daniel Johnston y Jad Fair, integrante de la banda Half Japanese, se unieron en 1989 para realizar el álbum It’s Spooky. El cual el año pasado cumplió 30 años, por lo que decidieron lanzar una nueva reedición para festejarlo, que estará lista para el próximo 10 de abril vía Joyful Noise Recordings.

La reedición contará con dos LP, lo que según comentó Fair, era la idea original que él y Johnston tenían para It’s Spooky, sin embargo en aquel entonces no fue posible realizarlo. El álbum fue remasterizado por el famoso productor Kramer, quien también ha trabajado con Butthole Surffers, Ween, Urge Overkill, entre otros.

Este será también lanzado en un Casper White Vinyl edición limitada, el que de igual forma incluirá un bonus con el tema I Live My Broken Dreams de Daniel Johnston. Así como los éxitos Tomorrow Never Knows, A Vow Of Love, Summer Time, y más.

Originalmente el lanzamiento de esta reedición estaba programada para octubre del año pasado, justo en el aniversario número 30. Sin embargo tuvo que ser retrasado por la pronta muerte de Johnston en septiembre. “Era algo que ya me esperaba, porque sabía que Daniel estaba en una mala condición de salud, pero me golpeó muy fuerte”, comentó Fair.

Como adelanto, ya podemos escuchar uno de los bonus tracks Ashes To The Ground. Canción que fue escrita por David, el hermano y compañero de la banda Half Japanese de Jad Fair. Y que cinco años después fue covereada por Yo La Tengo, como parte de su EP From a Motel 6 (1994).

It’s Spooky fue un album que surgió después de que Jad Fair y Daniel Johnston comenzaran a escribirse a inicios de los años 80. Hasta que en 1989 finalmente se conocieron en persona en Nueva York, realizando el disco en tan sólo una semana.