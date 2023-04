Damien Jurado: “A veces lastimas a quienes odias”

Hay quien llora en una discoteca, no falta él que diserta de filosofía en medio de un bar… es por eso que no se extraña que alguien extravié parte de su identidad en una tienda de lujo, tal como lo cuenta Damien Jurado: “Losing his faith in a Neiman Marcus/ Feeding his loss in central time zone”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Niman Marcus” es una de las ocho canciones que forman parte de Sometimes You Hurt The Ones You Hate, el nuevo álbum de este singer-sonwriter y el tercero que edita con su propia compañía de discos –Maraqopa Records-, estrategia que le permite continuar con el disciplina y profuso ritmo de publicación.

Sometimes You Hurt The Ones You Hate abre con otra pieza –quizá la más intensa del lote-; una “James Hoskins” en la que suelta: “Monday morning vampire/ Followed in the strange times/ The moon is a silver ball/ Floating past”.

Y desde el título mismo apuesta por el pensamiento lateral, por esa otra manera de entender las cosas y los efectos que tienen nuestros actos.; en ocasiones se puede provocar dolor por doquier y es por ello que engloba a este lote como A veces lastimas a quienes odias.

Con ello, Damien Jurado confirma su búsqueda para desarrollar a la canción como un vehículo de alta calidad literaria y enfatiza esa capacidad suya para dar con imágenes poderosas y reflexiones contundentes… ello es lo que lo que lo distingue, lo que lo apuntala.

Y así es como se vierte en “A lover, A balcony Fire, An Empty Orchestra” y “In A Way Probably Never”, otra dos estupendas composiciones muy en el rango de lo que hace el de Seattle. Aquí no hay grandes novedades, ni una banda completa de rock… lleva una temporada en el remanso, pero eso no le resta emoción.

Damien Jurado es un atento observador del mundo… un escudriñador de sus secretos; siempre harán falta artistas que nos develen lo que no hemos descubierto y eso es un regalo del arte que hay que aquilatar en todo lo que vale.

