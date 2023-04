En una reciente entrevista, Thomas Bangalter habló por primera vez sobre la decisión de separarse de Guy-Manuel de Homem-Christo y ponerle fin a su era con Daft Punk, asegurando que una de las principales razones fue que quería distanciarse del sonido infundido por la tecnología.

“Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot. Para Guy-Manuel y para mí era muy importante no estropear la narrativa mientras sucedía”, explicó Thomas Bangalterdurante una charla con la BBC.

“Me encanta la tecnología como herramienta [pero] de alguna manera estoy aterrorizado por la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros. Ahora que la historia ha terminado, me parece interesante revelar parte del proceso creativo que está basado, en gran medida, en humanos y no algorítmico, de ningún tipo”, continuó.

Según señaló Thomas Bangalter, parte de su distanciamiento con la música electrónica se debió al auge de la IA y su creciente influencia sobre los medios creativos. “Mis preocupaciones con respecto al auge de la inteligencia artificial van más allá de su uso en la creación musical”, dijo.

“[En Daft Punk,] tratamos de usar estas máquinas para expresar algo extremadamente conmovedor que una máquina no puede sentir, pero un humano sí. Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no del lado de la tecnología… Por mucho que ame a este personaje, lo último que me gustaría ser, en el mundo en el que vivimos, en 2023, es un robot”, concluyó.