Crying in h mart, la novela escrita por Michelle Zauner, la artista detrás del proyecto Japanese Breakfast será adaptado a la pantalla grande por MGM’s orion pictures.

Michelle publicó este libro algunos meses antes de su más reciente disco, Jubilee. En esta novela, Zauner recapitula algunas memorias suyas y sucesos que ocurrieron en su vida como ser coreana y vivir en Estados Unidos y el duelo por el que paso a raíz de la muerte de su madre por cáncer.

De acuerdo a The hollywood reporter, la película será producida por Stacey Sher y Jason Kim, además Michelle se encargará de la creación del soundtrack. Acerca de este arreglo con la casa productora y que su libro será llevado al mundo del séptimo arte, Zauner comentó lo siguiente:

“Es una emoción surrealista tener la oportunidad de conmemorar a mi madre en el cine, y considero que es un gran honor realizar esa tarea junto a luminarias creativas como Stacey Sher, Jason Kim y Orion Pictures”, aun se desconoce quienes será los actores o su fecha de estreno.

Crying in h mart surgió después de un ensayo que la artista escribió para el periódico de The new yorker en agosto de 2018 bajo el mismo título de su obra literaria actual. El libro de Zauner llegó en abril de este año, debutando en el número dos de la lista de libros más vendidos de no ficción del New york times.

Crédito foto de portada: Instagram Japanese Breakfast