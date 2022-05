La primera edición del festival Cruel World en Pasadena California, mostró la capacidad de convocatoria de la música hecha para bailar con lágrimas en los ojos. Con ecos del ya mítico US Festival de 1982 y 1983, donde se reunieron a las bandas más representativas del new wave de aquellos años, el Cruel World presentó un cartel de ensueño con actos de la talla de Morrissey, Bauhaus, Devo, Blondie, The Church, Psychedelic Furs, Violent Femmes, English Beat y Christian Death; todos acompañados de bandas de más reciente cuño como Black Marble, Automatic, KVB y Black Audio.

Desde las 12 del día del sábado 14 de mayo, los asistentes al Cruel World desafiaron con sus vestimentas negras un calor de más de 30 grados de temperatura. Un ambiente ecléctico, con gente de distintas edades, que tenía como punto de encuentro un especial cuidado en la forma de elegir su atuendo y su peinado (mención aparte los fans de Devo y Morrissey). Los escenarios colocados a un costado del mítico Rose Bowl no dejarían de vibrar ante un sold out contundente.

Los encargados de iniciar el festival fueron los ingleses de KVB, con su siempre elegante propuesta de shoegaze electrónico. Del otro lado, Black Marble daría una pequeña muestra de su capacidad para crear grandes canciones con tintes synth pop y cerraría su actuación con la fantástica “My iron lung”. Poco después, English Beat tomaría ese mismo escenario para hacernos recordar el movimiento two-tone con la vibrante “Mirror in the bathroom”, y se daría el lujo de presentar dos temas de su proyecto alterno (General Public): “I’ll take you there” y “Tenderness”.

Poco después, en el tercer escenario Christian Death daría la nota oscura con su gothic rock californiano para dar paso al new wave sintético de Missing Persons, con la inconfundible voz de Dale Bozzio. En ese mismo espacio, el enigmático dúo de Drab Majesty haría lo propio; mientras tanto, en el escenario principal, el enigmático grupo australiano The Church desgranaría una selecta colección de canciones de su extensa carrera, entre las que no podían faltar la poderosa “Reptile” y la mundialmente famosa “Under the milkyway”.

Alrededor de las 7 de la noche el comando de mutantes sintéticos Devo apareció en el escenario principal para confirmar por qué era uno de los actos más esperados del festival. Con un despliegue de hits contundentes, los creadores de “Whip it” recorrieron los momentos más significativos de su carrera, incluyendo el cambio de vestuario, que pasó de los icónicos domos de energía rojos a los overoles amarillos. El combo dejó un inquietante mensaje en la parte posterior del nuevo uniforme que presentaron al inicio de su actuación: “Reverse Revolution”.

Del lado opuesto del escenario principal, Berlín, con la fantástica Terri Nunn, desplegaría una descarga de new wave de alta manufactura, alcanzando un momento sublime con la poderosa “Take my breath away”. Por su cuenta, Psychedelic Furs, uno de los consentidos de la noche, haría recordar las canciones que los hicieron los favoritos de la juventud estadounidense de los años 80 con temas como “Pretty in pink” y “Love my way”.

Hacía el final del evento, los ingleses de Bauhaus ofrecieron uno de los mejores inicios de presentaciones del festival, con una estupenda actuación de Peter Murphy interpretando “Double dare” desde las pantallas del escenario principal. Con su ya característico show con luces blancas, el cuarteto demostró el buen momento que está viviendo con su reencuentro. La anécdota que quedará para la historia: Peter Murphy se cayó mientras interpretaba “Ziggy Stardust” para comentar: “No importa cómo te caigas, sino cómo te levantas”. Mientras eso ocurría, Deborah Harry y compañía interpretaban los hits de toda la vida de Blondie; quizá no en su mejor momento, levantaron los ánimos con temazos como “Atomic” y “Call me”.

Quién más para cerrar un festival de tales dimensiones que Morrissey. Con un público entregado, el de Manchester fue confirmando su legado con canciones que atravesaban la piel y los corazones de los asistentes; “Everyday is like sunday”, “Suedehead”, “Half a person” y la potente “Sweet and tender hooligan”, esta última con la que clausuraría su concierto y el festival.

A partir del éxito obtenido en esta primera edición, los organizadores del Cruel World ya anunciaron una secuela en 2023, la cual incluirá a Echo and The Bunnymen, quienes originalmente estarían en esta primera edición, pero por un problema de visas no pudieron presentarse. El resto del cartel es toda una incógnita, lo único cierto es que la gente de la productora Golden Voice tiene un reto muy grande por superar

Mientras tanto, quedémonos con las palabras que mencionó English Beat durante su presentación: “Celebremos que hoy estamos reunidas personas de diferentes nacionalidades y diferentes gustos musicales por el poder de la música”. Quizá ese sea el legado de la música de los 80, que le brindó a las nuevas generaciones el poder y la libertad de escuchar diferentes estilos y géneros sin prejuicios. El resultado: carteles nunca antes imaginados, tal como sucedió con este sueño titulado Cruel World.

*Las fotografías que aparecen en este artículo fueron tomadas de la cuenta de Twitter de Cruel World: @cruelworldfest