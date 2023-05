Courtney Love comparte los borradores de Kurt Cobain para “Smells like teen spirit”

Recientemente Courtney Love fue la invitada especial de 60 songs that explain the 90’s, podcast presentado por Rob Havrilla de The Ringer, donde habló sobre cómo solía incitar a Kurt Cobain a mejorar su trabajo con un libro de lyrics de Leonard Cohen. Según explicó la cantante, esto se dio mientras Cobain intentaba escribir “Smells like teen spirit”, por lo que hubo varias ideas que se quedaron a la mitad del camino, de las cuales algunas alcanzaron a aparecer en sus diarios y otras no.

En el episodio, la ex líder de Hole compartió dos de los versos que no llegaron a aparecer en la versión final del éxito de Nirvana. “Come out and play/ Make up the rules/ I know I hope to buy the truth/ Who will be the king and queen of all the outcasted teens?”, cantó Courtney a cappella antes de continuar con el coro: “We’re so lazy and so stupid/ Blame our parents and the cupids/ A deposit for a bottle/ Stick it inside, no role model”.

Mientras que el segundo verso, según Courtney Love, decía lo siguiente: “We merge ahead, this special day/ This day giving amnesty to sacrilege/ A denial, and from strangers/ A revival, and from favors/ Here we are now, we’re so famous/ Here we are now, entertain us”.

Después de tres décadas, es difícil imaginar “Smells like teen spirit” con una letra diferente, pero Courtney Lovedijo que desearía que Cobain hubiera mantenido la línea de sobre “el rey y la reina de los marginados” porque habría ayudado a su vida “asumiendo la mierda” que tienen ella y su hija.