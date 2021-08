Courtney nos acaba de hacer toda la semana, pues ha compartido un nuevo adelanto de su próximo disco de estudio. En esta ocasión, la australiana favorita de miles nos abraza con “Before you gotta go“.

Things take time, take time llegará hasta noviembre, y aunque a estas alturas del año eso ya significa que está a la vuelta de la esquina, Courtney ha compartido otro adelanto para que no la extrañemos tanto. Con una letra que dice “You’re always in my mind“, Barnett nos entrega un sencillo que es un apapacho para las despedidas inesperadas.

Otro aspecto interesante de esta nueva canción es que fue producida junto a Stella Mozgawa de la poderosa banda Warpaint, y aunque el estilo de este track no fue modificado realmente, quizá sea cuestión de tiempo para ir notando las aportaciones de Stella este nuevo disco, pues se aventó la co-producción de todo el material.

Este es el segundo adelanto del sucesor de Tell me how you really feel, disco lanzado en 2019. De hecho, en junio fue cuando tuvimos el primer avance de este siguiente LP (“Rae street”), una increíble canción que nos rompió la cabeza con su video oficial, pues era una localidad llena de puras Courtney, algo así como ese capítulo de Malcolm el de en medio.

Por ahora, solo estamos enterados de que Things take time, take time saldrá a través de los sellos discográficos Mom+Pop Music y Marathon Artists. Dicho álbum tendrá diez canciones, las cuales ya tenemos los títulos oficiales y que podremos escuchar a detalle el 12 de noviembre.

Escucha el sencillo acá abajo y emociónate con el tracklist:

Courtney Barnett – Things Take Time, Take Time:

01. Rae Street

02. Sunfair Sundown

03. Here’s the Thing

04. Before You Gotta Go

05. Turning Green

06. Take It Day By Day

07. If I Don’t Hear From You Tonight

08. Write a List of Things to Look Forward To

09. Splendour

10. Oh the Night

Crédito foto de portada: Instagram Courtney Barnett