Llegó el momento de la verdad… ya están aquí los horarios oficiales de la próxima edición del Corona Capital.

Tras una larga espera y llena de intriga, el festival chilango por fin publicó la distribución de horarios para que comiences a armar tu ruta y, hemos de decirlo, a tomar decisiones difíciles, ya que como suele pasar, varios talentos se empalmaron. Tal sólo el viernes la tenemos difícil con los shows de My Chemical Romance, Run The Jewels y Charli XCX al mismo tiempo.

El sábado las actividades del Corona Capital arrancarán a las 2:30 p.m. con The Range y Belief. A partir de ahí la música no parará gracias a bandas como Foals, Black Midi, Inhaler, Bob Moses, Beabadoobee, Spoon, Bright Eyes, Yeah Yeah Yeahs, Jamie xx y Arctic Monkeys. Aunque este día, la disputa más grande será entre ver a Paramore y a Liam Gallagher.

Para el domingo, Model Man se encargará de arrancar el día, seguido por actos de Ashe, The Linda Lindas, Men I Trust, Father John Misty, Kim Gordon, Phoebe Bridgers, Surf Curse, MØ, Girl In Red, Lil Nas X, entre otros. Aunque entre esas bandas ya hay decisiones difíciles, lo peor sin duda será tener que elegir entre Idles y Mura Masa y Miley Cyrus y The 1975.

Definitivamente la situación está complicada, pero de cualquier forma, los tres días prometen darnos una experiencia musical bastante especial y con un poco de nostalgia. ¡Nos vemos la próxima semana!

Foto de portada vía Facebook Corona Capital.