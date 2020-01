En los últimos días, Corona Capital en su versión de Guadalajara había comenzado a dar señales de vida. Primero nos sorprendieron con la noticia de que este año por primera vez el festival se realizará de dos días, teniendo como fecha el 16 y 17 de mayo. Y hoy ya por fin pudimos conocer el increíble line up que lo conforma, el cual tiene como headliners a The Strokes y Kings Of Leon.

De igual forma contará con la participación de Blondie, Foals, Death Cab For Cutie, The Hives, Of Monsters and Men, Beach Fossils, Digitalism, Jake Bugg, Wild Nothing, y más. El cartel también incluye a Two Door Cinema Club y Nick Murphy, quienes formaron parte del décimo aniversario de Corona Capital en la Ciudad de México el año pasado.

Por segundo año consecutivo, el festival se celebrará en la explanada del Estadio Akron. Y la preventa Citibanamex será el próximo 28 y 29 de enero mientras que la venta general comenzará a partir del 30 de enero.

Los boletos podrás conseguirlos a través de la página de Ticketmaster y la venta se realizará en cinco diferentes fases, las cuales van desde los $1,800 hasta los $3,200 el abono general (más cargos por servicio). Además de contar con accesos Comfort Pass y Citibanamex Plus. Te dejamos a continuación la lista completa de precios.

Esta es apenas la tercera edición del Festival Corona Capital Guadalajara, pero en este poco tiempo se ha convertido en uno de los festivales imprescindibles del país. Sus escenarios han albergado a talentos importantes de talla internacional como The Killers, Phoenix, Yeah Yeah Yeahs, Tame Impala, Cut Copy, entre otros.