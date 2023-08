Convocatoria FINE 2023

La feria de arte Independiente FAIN llevará a cabo una nueva edición los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2023, con recorridos a través de espacios de creación de arte de la Ciudad de México como: talleres de artistas, locales o lugares ligados a la producción de arte.

Los artistas no pagan por participar en la feria, se les solicita presentar al menos una obra con un valor de no más de $5,000 pesos, y el precio máximo de sus piezas no debe rebasar los $60,000 pesos, con el fin de estimular la formación de nuevos coleccionistas y compradores de arte interesados en la producción de las nuevas generaciones.

El jurado de la convo está integrado por Ana Castella, curadora de Salón ACME, Kerstin Erdmann, directora de la galería OMR, y Brett William Schultz, fundador de la Feria de Arte Material.

En la convocatoria FAIN no participan galerías. Son los artistas y sus espacios quienes reciben al público de manera directa, sin intermediarios, creando una relación más abierta con las personas interesadas en el arte emergente de calidad, y abriendo las puertas de espacios de creación artística, normalmente cerrados al público.

Te dejamos el link de la Convocatoria de la Feria FAIN, para que le entres cuanto antes: https://www.fainferia.com/about-6