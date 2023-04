Feria Clavo 5

La Feria Clavo llega a su edición 5 con una modelo de feria disruptivo donde confluyen galerías tradicionales, galerías emergentes, editoriales, servicios de arte, coleccionistas y marcas referentes en la rica escena artística mexicana.

Para esta edición se reúnen alrededor de 40 expositores que incluyen galerías, residencias, curadurías, espacios dirigidos por artistas, proyectos independientes, colectivos y estudios, así como editoriales, servicios y propuestas gastronómicas.

Participan: Ágora Estudio Abierto, Anémona Editores, Balcón Espacio, Cachorro Galería, Casa Equis, Casa Milán, Croma, Depto. 1, El Quinto Piso, Espacio Lalitho, Estudio Marte, ES.CORIA, Expos en Cautiverio, Galería A4, Galería Tianguis Neza, Glitteriana Art Factory, Granada Productora de Arte, La Sidewinder, La Trampa Gráfica Contemporánea, LUNACORDA, Oficina de Arte, Plomo, Programa CARLA, Punto Magnolia, RP Estudio, RÜIDO PROYECTOS, Saenger Galería/Biblioforevers, Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción, SUCESIVA, Taller 103, Taller el que no mancha no avanza, The Black Piglet, Up POP Up, Chanate Móvil, Dzitts & Hihanox Ediciones, El Paint Lab, Mi Valedor, NEEFTER, Taller XD / Cráter Invertido, Velfu.

Clavo es la primera feria en Latinoamérica en tener un sistema de membresías NFT. Este año tendrá el mismo sistema y quienes posean un NFT de la edición pasada tendrán beneficios especiales.

“¿Porqué Clavo? Somos el soporte de la escena de arte contemporáneo emergente en México, como lo es un clavo para el cuadro en la pared. Somos la plataforma enfocada en impulsar el arte desde una perspectiva experiencial, más inclusiva, accesible y que catapulta el arte emergente en México.”

La quinta edición tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril en una casa antigua ubicada en Zacatecas 90, en la colonia Roma. CDMX.