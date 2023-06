Coldplay ha plantado 5 millones de árboles gracias a su Music Of The Spheres Tour

Cuando Coldplay anunció que saldría de tour para promocionar su disco Music of the spheres aseguró que buscaría que fuera lo más sostenible posible e implementó una serie de acciones para lograrlo, entre las que se incluyó la promesa de plantar un árbol por cada boleto vendido. Si bien la gira aún no finaliza, este lunes Billboard publicó los resultados obtenidos, hasta el momento.

Según se informó, con el Music Of The Spheres World Tour, Coldplay ha logrado plantar 5 millones de árboles mientras tocan música alrededor del mundo, así como también se ha producido un 47% menos de emisiones por la producción de shows, el transporte de merch y los viajes de la banda y el equipo, en comparación con su gira pasada. Los datos fueron evaluados de forma independiente por el profesor de la Iniciativa de Soluciones Ambientales del MIT, John E. Fernandez.

Respecto a estos resultados y sus expectativas para el futuro, Coldplay comentó: “Ahora que estamos en el segundo año de la gira, comenzamos a ejecutar todo el show (audio, luces, láseres, etc.) desde un sistema de batería eléctrica que nos permite usar energía 100% renovable de la manera más eficiente posible. Hemos utilizado vehículos eléctricos y combustibles alternativos cada vez que se nos ha permitido, además, hemos reducido al mínimo el uso de residuos y plásticos”.

El tour de Coldplay todavía continuará hasta octubre de este año.