Cobra Spell es la banda de Sonia Anubis, guitarrista que tiene junto a su nombre la acotación de ser ex integrante de Burning Witches y Crypta, ambas agrupaciones de solo mujeres con impacto real. La referencia a las ahora ex bandas es importante porque fueron de cierta manera las que la dieron a conocer. En ambos casos, la creación de Cobra Spell fue motivo importante en su salida: la joven de 23 años está llena de ideas y en ese sentido es común que un músico decida crear su propia banda, en la cual explorar sus inquietudes musicales desde la perspectiva de jefe y no de empleado.

TXT:: Luis Jasso

De 2020 a la fecha Cobra Spell ha lanzado dos sencillos y dos EP’s, lo que mínimo ofrece una perspectiva de que Sonia no mentía cuando dejó a las otras bandas, más establecidas, porque quería dedicarle más tiempo a sus propias composiciones. El nuevo EP ya está disponible, se llama Anthems of the night y es un recordatorio de que alguna vez el glam metal reinó en el mundo. La diferencia en todo caso es que se trata de música muy bien hecha, que tiene mucho también de heavy y que se siente como una promesa sólida hacia el futuro.

Acompañan a Sonia el vocalista Alexx Panza (Hitten), la guitarrista Esmée Van Sinderen, la bajista Angelina Vehera y el baterista Léonard Cakolli. Anthems of the night es un disco con el cual el quinteto muestra su destreza y una especie de destino para gobernar el mundo a través de guitarras gemelas, melodías pegajosas pero no aburridas o genéricas, una idea teatral llevada al extremo con ganchos musicales que invitan a cantar.

En cuanto a “Anthems of the night”, la canción, Sonia expone que “es un tema que habla sobre la adicción combinada a las drogas y a la vida nocturna. Es sobre un hombre que sigue su rutina nocturna en un table dance donde el exceso y el sexo hacen que la fiesta parezca una gran explosión, pero él necesita más para lograr que la euforia dure. Eventualmente la adrenalina baja y entonces, cuando no está drogado, la fiesta no es tan divertida: la gente en el club ya no es tan bonita, la atmósfera se vuelve incómoda y sombría y él termina solo. Todo es una fantasía creada por su cerebro y las drogas para adormecer su dolor, por eso repite cada noche”.

Anthems of the night contiene cuatro canciones sobre amores sórdidos, la fiesta que dura toda la noche, romper los límites de velocidad y otras historias de libertinaje. Igual que la banda es un disco promesa, un soplo de viento fresco en una escena que cada tanto debe reinventarse, aunque para ello deba recurrir al pasado. ¡Altamente recomendado!