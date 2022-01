Después de dos años de postergaciones por la pandemia, este 2022 Coachella regresará y con un line-up de lujo.

Si bien el festival aún no ha confirmado nada, Billboard reveló el día de hoy que fuentes confiables aseguraron que la próxima edición del festival incluirá la participación de Billie Eilish, Swedish House Mafia, Ye (también conocido como Kanye West) y el ex One Direction Harry Styles.

Coachella 2022 se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 del mismo mes en el Empire Polo Grounds en Indio, California. Según se anunció, los tickets adquiridos para las ediciones canceladas seguirán siendo válidas. Igual toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Este noticia llega luego de que se confirmara que Rage Against The Machine y Frank Ocean, headliners de Coachella 2020, no formarían parte del line-up de este año, aunque se tienen pistas de que Ocean participará en la edición de 2023.

Asimismo, recientemente se anunció que debido a la tragedia ocurrida en Astroworld 2021, la cual dejó 10 personas muertas y cientos heridas, Travis Scott ya no sería contemplado para participar en la próxima entrega de Coachella.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones de parte del festival.

Fotos de portada vía Facebook Harry Styles / Facebook Billie Eilish.