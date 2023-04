Celebra el Record Store Day con El Club del Rock and Roll

A pesar de que cada vez es más frecuente consumir música digitalmente a través de las plataformas de streaming, aún existen aguerridos que continúan peleando por que el formato físico no desaparezca. Gracias a estos guerreros, cada año las tiendas independientes de discos de todo el mundo celebran el Record Store Day de la manera más especial posible. Es algo así como la Navidad de los melómanos.

Por supuesto, este 2023 no será la excepción y nuestros amigos del Club del Rock and Roll tienen preparadas varias sorpresas. Ahora, el Record Store Day se llevará a cabo el próximo 22 de abril con un catálogo que incluye piezas de artistas como Taylor Swift, Bastille, Blur, The Cure, Madonna, Pearl Jam, Paul McCartney, Rolling Stones, U2 y muchos más (aquí puedes checar la lista completa).

Sabemos que cuando se trata de un vinil edición especial de nuestro artista favorito no importa las horas que pasemos formados con tal de conseguirlo, este año los del Club del Rock and Roll tienen una nueva dinámica que nos facilitará todo. En esta ocasión, la venta arrancará a las 00:00 del sábado 22 de abril, sin embargo, los turnos comenzarán a entregarse en la tienda el 21 de abril a partir de las 10:00 pm; además, la espera será más llevadera gracias a que habrá un DJ set en vinil, cerveza gratis, pizza y descuentos exclusivos.

En caso de que no seas de la Ciudad de México, tranqui, porque también hay buenas noticias para ti. El Club del Rock and Roll le ha apostado a la venta online, así que podrás conseguir tus vinilos desde su sitio web a partir de la 1:30 am del sábado 22 de abril.

No te pierdas de esta tremenda fiesta y recuerda seguir a el Club del Rock and Roll en sus redes sociales.