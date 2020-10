Ya es oficial que Clap Your Hands Say Yeah está de vuelta. La banda liderada por Alec Ounsworth anunció que pronto lanzará su primer álbum después de tres años.

Éste nuevo material discográfico ha sido titulado New Fragility, nombre que según mencionó Alec, surgió de la historia Forever Overhead de David Foster Wallace. Y se planea que vea luz el próximo 29 de enero de 2021 a través de CYHSY/Secretly Distribution.

New Fragility fue producido por el mismo Alec con producción adicional de Will Johnson. Y hablando sobre el título, Ounsworth dijo que éste fue una “muy personal” elección.

“Se trata de lo que creo que todos estamos experimentando en este momento, ciertamente aquí en los Estados Unidos, de todos modos, tratando de avanzar en medio de una incertidumbre casi cruel”, explicó.

Junto con el gran anuncio, Clap Your Hands Say Yeah también liberó ya dos de las canciones que formarán parte del disco: “Hesitating Nation” y “Thousand Oaks”. Ambas ya disponibles en todas las plataformas digitales.

“Éstas canciones tienen motivaciones políticas, lo cual es inusual para mí”, comentó en un comunicado Ounsworth. “La única otra canción con motivaciones políticas que he escrito es ‘Upon This Tidal Wave Of Young Blood’.”

La última vez que tuvimos un álbum de Clap Your Hands Say Yeah fue en 2017 con The Tourist.

Tracklist New Fragility:

1. Hesitating Nation

2. Thousand Oaks

3. Dee, Forgiven

4. New Fragility

5. Innocent Weight

6. Mirror Song

7. CYHSY, 2005

8. Where They Perform Miracles

9. Went Looking For Trouble

10. If I Were More Like Jesus

Foto de portada: Ian Shiver/ Prensa.