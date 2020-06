Circa Waves hizo cover de “There She Goes” de The La’s

Circa Waves realizó un cover de cuarentena a la famosa canción de The La’s, There She Goes. Esto como parte del evento virtual que organizó el sábado pasado la campaña Love Record Stores.

El cover de la canción que originalmente fue lanzada en 1998 viene con un audiovisual en el que se le ve a cada integrante de la banda interpretándola desde sus respectivas casas.

Además de que Circa Waves también grabó el track y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Checa a continuación el video de There She Goes en voz de Kieran Shudall y compañía:

El Love Record Stores Day duró en total 24 horas y fue el reemplazo del Record Store Day, el cual por segunda vez tuvo que ser pospuesto por el COVID-19, teniendo ahora como nuevas fechas el 29 de agosto, 26 de septiembre y 24 de octubre.

A lo largo del evento, otros artistas como Fontaines D.C., Laura Marling, Mystery Jets, Hinds, John Grant y Craig David realizaron presentaciones en livestream. Mientras que Tim Burgess fungió como embajador.

Y acerca del Love Record Stores Day, que tenía como fin ayudar a tiendas de discos independientes, Kieran Shudall, frontman de Circa Waves, comentó:

Hay algo mágico en las tiendas de discos. Quizás es el olor, o quizá es cómo siempre terminas comprando lo que está sonando en su estéreo. Ellas son el refugio de toda persona obsesionada con la música como nosotros. Un lugar para sentirnos cerca de casa cuando estamos de tour.

Para este evento, la banda puso a la venta un vinyl edición limitada de su álbum lanzado el año pasado, What’s It Like Over There?