Cienfue: electrónica tropical que brota desde la Ayahuasca

Mencionar una frase como Seven Cities of Gold nos hace pensar en una posible secuencia de Indiana Jones y no andaríamos tan perdidos, porque la música nos lleva hasta territorios ignotos y trae consigo aventuras extrasensoriales que trascienden a la geografía y nos hacen viajar hasta lo profundo de uno mismo… así lo ha intentado Cienfue en su más reciente disco.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Seven Cities of Gold tiene como trasfondo a la Ayahuasca y es allí que cuando transcurre nos acordamos de las incursiones de William Burroughs rumbo a aquellas latitudes sudamericanas para consumir esa planta sagrada y hacer crecer sus experiencias místicas para luego contárselas a Allen Gingsberg en lo que después se conocería como Las cartas de la Ayahuasca.

Y en la misma línea se mueve el panameño Camilo Navarro Quelquejeu, el hombre que encarna a Cienfue, cuya temática se centra en la alusión a las leyendas de las ciudades perdidas de los primeros habitantes de las Américas, desde el Amazonas y Perú hasta el norte y el sur de México, a través de canciones.

Seven Cities of Gold que arranca con el tema epónimo y luego se deja ir con “La selva se lo llevó” y “Lost Tribe”; se trata de un ejercicio de electrónica ttropical que conoce muy bien lo que han venido haciendo Bomba Estéreo y Mitú, pero que también abreva de un sonido funk, procedente de la selva de concreto.

Cienfue también sumó a la voz de Shary Rose quien está presente en “Teje tus telarañas”, “Jungles”, “Big Dream Energy” y “Pa mover los huesos” en lo que conforma un álbum conceptual bilingüe que nos remonta a una experiencia amazónica sin salir de nuestras casas: “Mi anterior álbum Life in the Tropics fue una introducción muy suave al tema de la ayahuasca, sin embargo, con Seven Cities of Gold, siento que entramos más en las la entraña del asunto, con temas más profundos y exploraciones en español de ritmos más tribales”.

