Chvrches ha compartido que su siguiente canción “How not to drown” llegará el próximo 2 de junio, pero además tendrá la colaboración de una leyenda viviente de la música.

El grupo liderado por Lauren Mayberry subió hace unos días su cuenta de Twitter una imagen que realmente no decía más que unas cuantas letras y palabras al azar, como si se tratase de algún código informático muy a la onda de las letras que salen en las películas de Matrix.

Sin embargo, varios fanáticos se pusieron a investigar el significado de estas letras al azar, solo para descubrir que en realidad se trataban de un mensaje oculto. Este mensaje dejaba ver lo siguiente: “How not to drown llega el miércoles 2 de junio”.

Ahora, el grupo compartió otra imagen pero ahora con Lauren de espaldas viendo una gran pantalla verde que nos deja ver al líder de The Cure, Robert Smith. Aunque a estas alturas ya era bastante obvio la descripción de la imagen decía lo siguiente: “HTND_RS.jpg”. Que al buscarle la traducción se refiere al nombre de la canción y al de su artista invitado.

Al poco rato de que esta imagen fue compartida por Chvrches el mismo Robert Smith decidido subir otra imagen a su perfil de Twitter con la siguiente descripción: “#CHVRCHES I WILL STOP NOW AS I AM NOT SURE HOW MUCH I AM SUPPOSED TO BE GIVING AWAY… X”. Este seria el segundo lanzamiento del grupo en lo que va del año, pues se espera pronto un disco de ellos.

Crédito foto de portada: Instagram Chvrches