Lo sabemos, la separación de Chromatics no sólo duele, también quema. El trío de electro-pop oriundo de Oregon anunció esta mañana que después de 10 discos publicados y 20 años de trayectoria juntos, es hora de mirar hacia otro lado y comenzar otros proyectos.

A través de una publicación en Instagram, la cual fue posteada en la cuenta personal de Ruth Radalet, fue que la noticia se hizo pública. La artista compartió una imagen de ella junto con Adam Miller y Nat Walker, en cuya descripción se puede leer lo siguiente:

“Después de un largo período de reflexión, los tres hemos tomado la difícil decisión de terminar con Chromatics”, se lee en el comunicado. “Nos gustaría agradecer a todos nuestros fans y amigos que hemos hecho a lo largo del camino; estamos eternamente agradecidos por su amor y apoyo”.

Chromatics vio la luz en 2001 en la ciudad de Portland, en Oregon. Aunque en su inicio fue un trío, y de hecho así se les sigue recordando, al grupo se unió Johnny Jewel, quien se volvió el frontman de la banda y que impulsó a Chromatics para dar el brinco de un estilo punk a la exquisita entidad de synth-pop que conocemos actualmente. Los corazones rotos, el amor y la redención se convirtieron en un tema constante para este grupo, donde la voz de Ruth Radalet era el elemento exquisito de sus composiciones.

Por eso, y a raíz de su separación, te dejamos un top 5 con las mejores canciones de Chromatics.

1.- “CHERRY”

Nacida a finales de su tour por el álbum Kill for love, “CHERRY” nos susurra al oído una problemática común: personas aprovechándose de los buenos sentimientos de los demás. Con un sonido dreammy y secuencias tranquilas, el tema nos invita a dejar de llorar todo el tiempo por esas personas gandallas.

2.- “SHADOW”

Aquí sí o sí te fuiste para atrás, haya sido por el enigmático regreso de Twin Peaks o porque Chromatics tuvo una aparicion en el show. “SHADOW” fue una palmadita al corazón, en donde la esperanza se niega a desaparecer.

3.- “IN THE CITY”

Donde hay luz, hay oscuridad, y eso es aplicable en todos los aspectos. Aquí, Chromatics nos enseñó su faceta más dark, cambiando los dulces delays en la voz de Ruth por el uso de guitarras con ritmos melancólicos.

4.- “Mask”

Aquí se dejó ver en todo su esplendor la gran capacidad vocal de Ruth, pues incluso la “suciedad” de sus primeras grabaciones cambio por completo, ofreciendo un sonido más estilizado donde las guitarras ochenteras hicieron más especial esta faceta.

5.- “The streets will never look the same”

Aunque la voz de Ruth es el alma del sonido de Chromatics, hubo una ocasión en que se uso la voz de Adam para liderar un sencillo. “The streets will never look the same” fue la prueba de este cambio y a decir verdad, suena bastante fresca, incluso con el autotune a todo lo que da; elemento que comenzó a ser una constante, contraponiéndose en ocasiones con la melancólica voz de Ruth.

Crédito foto de portada: Instagram Ruth Radelet