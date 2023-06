Chris Hemsworth quiere dejar el MCU “para enfocarse en otras cosas”

En una reciente entrevista con GQ, Chris Hemsworth habló sobre la cuarta película de Thor, Love and thunder,y las críticas que recibió por el humor “exagerado” y la trama “poco convincente”. “Creo que nos divertimos demasiado. Simplemente se volvió demasiado bobo. Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real… Simplemente no sabes cómo va a responder la gente”, explicó.

“Es un grupo de niños de 8 años de edad que critican mi película”, dijo el actor sobre la opinión de su hijo y sus amigos. “’Pensamos que tenía demasiado humor, la acción era genial pero los efectos visuales no eran tan buenos’. De igual forma me estremezco y me río”, agregó antes de asegurar que siempre está abierto a retomar el papel “si hay algo nuevo” para el personaje, pero mientras tanto “quiere hacer otras cosas por un tiempo”.

En la entrevista, Chris Hemsworth también habló sobre los comentarios negativos que grandes cineastas como Martin Scorsese y Quentin Tarantino han hecho sobre el MCU. “Es súper deprimente cuando escucho eso. Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son mis fans”, comentó.

Hemsworth señaló que estaba agradecido de “haber sido parte de algo que mantuvo a la gente en los cines” y agregó: “No me encanta que empecemos a escudriñarnos cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en un espacio de las artes como este… En parte lo digo por los directores que hicieron esos comentarios, que son todos, por cierto, y seguirán siendo mis héroes, y en un abrir y cerrar de ojos saltaría a trabajar con cualquiera de ellos. Pero lo digo más por la opinión más amplia sobre ese tema”.