Chris Cornell: se acaba de estrenar el video lyric de una canción que el artista covereo hace unos años de “Watching The Wheels” del icónico John Lennon.

La canción, que es parte de No One Sings Like You Anymore, el último álbum que logro hacer el difunto líder de Soundgarden y Audioslave, fue lanzado de forma digital en streaming a principios de diciembre por su familia y seres queridos.

El disco, que es el último material completo de Chris Cornell, consta de 10 versiones grabadas en 2016. Las canciones fueron elegidas personalmente y secuenciadas por el artista para celebrar a los artistas y la música que inspiraron su propio trabajo en toda su trayectoria.

Compuesto por versiones de “You Don’t Know Nothing About Love” de Carl Hall, “Nothing Compares 2 U” de Prince, “Patience” de Guns N ‘Roses y más, uno de los principales temas “Watching The Wheels“, el cover hecho a John Lennon.

Vicky Cornell, la viuda del difunto Chris Cornell asegura que mucha música inédita de Soundgarden verá la luz del día

“Su elección de versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. No podía esperar para lanzarlo. Este momento es agridulce porque debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este álbum especial. Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudarnos a sanarnos y levantarnos este año, especialmente durante la temporada navideña. Estoy muy orgulloso de él y de este impresionante récord, que para mí ilustra por qué siempre será amado, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo “. dijo la viuda de Chris, Vicky Cornell en un comunicado.

Foto tomada del Instagram de Chris Cornell