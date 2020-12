La hija del fallecido Chris Cornell, Lily Cornell Silver, hizo su primera presentación pública con un cover de “Black Gives Way to Blue” de Alice In Chains.

Este show que la hija mayor del frontman de Soundgarden y Audioslave realizó formó parte de la ceremonia de los MoPOP Founders Award, en la que se le estuvo rindiendo tributo a Alice In Chains, banda de la que la mamá de Lily, Susan Silver, ha sido manager durante mucho tiempo.

Lily Cornell Silver aportó con una gran interpretación de “Black Gives Way to Blue” para la que estuvo acompañada también por Chris DeGarmo de Queensrÿche. “Estoy muy honrada y emocionada de ser parte de los Founders Awards este año honrando a Alice In Chains y en beneficio del Museo de Cultura Pop”, dijo en un comunicado.

Y agregó: “Estos chicos son, y siempre han sido, mi familia y me siento muy afortunada de honrarlos junto con muchos grandiosos artistas. Estoy cantando una canción que es super significativa para mí.”

El evento, además de contar con la participación de Lily Cornell Silver, también contó con la presencia de varios grandes artistas del grunge y rock alternativo, incluyendo miembros de la banda del fallecido Chris Cornell, Soundgarden.

Te dejamos a continuación el show completo. La presentación de Lily la puedes encontrar en el minuto 1:43:30.

Foto de portada tomada del Instagram de Lily.