Después del gran éxito que fue su álbum de cuarentena, how i’m feeling now, Charli XCX está más que lista para presentarlo por primera vez en vivo en un Boiler Room virtual.

El épico evento tomará lugar el próximo 13 de agosto a las 5:00 p.m. (hora Ciudad de México). Y durante éste la cantante además de interpretarnos algunas de las canciones de su último material discográfico, estará chateando con los fans y posteriormente se realizará un DJ set con invitados especiales.

La entrada a la transmisión tendrá un costo de 5 dólares y los boletos ya los puedes conseguir a través del sitio oficial de Boiler Room. Todas las ganancias generadas serán destinadas a la LA Alliance for Human Rights, la cual se dedica a brindar apoyo a gente sin hogar en Los Ángeles.

Angels! I’m doing a digital live show & live chat of how i'm feeling now on @boilerroomtv 💕 Access to the event will be thru a paid web portal to fundraise for LA Alliance for Human Rights. Tix are $5, all proceeds going to the organisation. Get urs here https://t.co/m12MEdUENc pic.twitter.com/4TdxZ14zY9

— Charli (@charli_xcx) August 5, 2020