Charli XCX está de vuelta con “Baby”, adelanto de su próximo material discográfico CRASH.

Esta nueva canción de Charli llega como un brillante pop/disco en el que la vemos sacar su lado más libre y sexual. Según reveló la cantante, “Baby” fue el primer tema que escribió para su nuevo álbum.

“Es probablemente la canción más sexy que he hecho. Se trata de sexo y sexualidad, de tener buen sexo y esencialmente, sentirse uno mismo. Sé que ese es el tono. Sabía que ése era el tono que quería transmitir en todo el disco. Este tipo de zona de poder femenino híper sexualizado era a donde sentía que iba, y ‘Baby’ fue la génesis de esto”, explicó Charli XCX.

CRASH se estrenará el próximo 18 de marzo de 2022 con una gran lista de colaboradores a bordo, entre los que se incluye a Rina Sawayama, Christine and The Queens, George Daniel, Oneohtrix Point Never, Jon Shave, Caroline Polachek y Lotus IV.

“Baby” es el tercer sencillo que Charli XCX comparte de este nuevo material; su estreno llegó acompañado de un videoclip en el que la músico muestra su talento en el baile con dos bailarinas respaldándola.

Checa a continuación el audiovisual:

Foto de portada: Prensa.